Non fiction: amore e parola nell'era digitale per Assayas

AMORE E NEVROSIUna commedia divertente piena di cose: sentimenti, editoria, mass media, nevrosi, new economy, tradimenti e, soprattutto il mondo digitale che avanza inesorabilmente e cambia tutto anche i sentimenti, questo in sintesi Doubles Vies (Non Fiction) di Olivier Assayas che, a fine proiezione, dopo le risate, incassa lunghi applausi. Cosa racconta questo film con Guillaume Canet e Juliette Binoche e che sarà distribuito in Italia a gennaio da I Wonder Pictures con il titolo Non Fiction?. Racconta di due coppie, una composta da Alain...