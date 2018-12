CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non era mai accaduto che si impiegassero tre mesi per formare un governo. Né che il presidente del Consiglio fosse scelto dai suoi due vice. Né che al 21 dicembre la legge di bilancio non fosse ancora votata da una Camera nella sua versione definitiva per il faticosissimo esercizio di dover calibrare fino all'ultimo euro le diverse voci di spesa per non approvare saldi diversi da quelli concordati da Bruxelles. Tutto questo può spiegarsi col fatto che non era mai accaduto in Europa che due partiti dichiaratamente antisistema formassero una...