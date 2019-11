CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non è facile approcciarsi a L'ufficiale e la spia, titolo, che come spesso accade, non ha la forza dell'originale (J'accuse), dal famoso editoriale di Emile Zola, apparso nel 1898, a seguito del caso Dreyfus, la cui scandalosa condanna all'esilio stava scuotendo la Francia. Non è facile, perché da Venezia in poi, da quella dichiarazione della presidente di giuria, Lucrecia Martel, fino a tutte le problematiche che da anni si rincorrono sui casi di stupro, per i quali il regista polacco viene continuamente accusato, il film è diventato...