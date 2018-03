CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non dobbiamo cercare nelle urne elettorali del 4 marzo scorso l'origine del rischio dell'ingovernabilità. Certo, la legge elettorale è sbagliata e va riscritta: chi la propose voleva giungere a uno scenario squilibrato utile ai suoi fini, ma non aveva previsto una situazione ingestibile come l'attuale in cui s'è trovato spiazzato vedendo tutti i suoi piani alla fine sconvolti. Il risultato delle elezioni ha emergere il Paese reale che è diversissimo da quello raccontato da un governo espressione di élite economiche e culturali che...