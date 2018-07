CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non credo che Pier Carlo Padoan, uomo integro e autorevole, abbia mai fatto una nomina che non fosse più che gradita a Matteo Renzi. Giulio Tremonti era un giamburrasca, con Berlusconi la faceva quasi da padrone, per la disperazione di Gianni Letta, ma dovette cedere più di qualcosa ad Alleanza Nazionale e perfino alla Lega. Tommaso Padoa Schioppa ha passato i guai suoi (e con lui Prodi) facendo parte di una coalizione fin troppo allargata. Ma certo almeno Ds e Margherita doveva ascoltarli. E se vogliamo dirla tutta, alcuni tecnici scelti...