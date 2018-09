CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non ci fossero in gioco i nostri risparmi d'oggi e i debiti dei nostri figli domani, ci sarebbe da divertirsi. Populisti vs. Europa. In tribuna con i pop corn. In realtà, il governo del Popolo duella con due avversari: l'Unione europea con le sue regole e i Mercati con le loro esigenze. La prima è arcigna, lamentosa, ipocrita, ma alla fine assai meno pericolosa dei secondi. I Mercati non sono né buoni, né cattivi. Vivono di soldi, speculano dove si può, approfittano delle debolezze dei singoli paesi. L'Italia è debole da vent'anni. Tra...