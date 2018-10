CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non c'è più religione. Così si dice, quando vogliamo riassumere con una frase fatta quanto è cambiata la società in cui viviamo. In particolare, quando parliamo del Veneto o del Trentino, un tempo terre di popoli radunati attorno alla Chiesa cattolica. Dove la parola della Chiesa era ascoltata e, per un lungo tratto della storia repubblicana, influente nell'orientare le scelte politiche delle persone. La crisi dei partiti della prima Repubblica, culminata con Tangentopoli, ha cancellato progressivamente nelle memoria collettiva, di almeno...