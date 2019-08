CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non c'è pace nel commercio mondiale. La guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti continua con schermaglie reciproche. Adesso Trump, non smentendo la sua imprevedibilità, promette di rinegoziare con la Cina. Ha sempre un altro fronte al suo interno: la Fed e, in particolare, il Presidente Powell che lo incalza perché vorrebbe una riduzione dei tassi più robusta e veloce per dare fiato all'economia, ma soprattutto perché teme un contraccolpo dalla sua avventurosa politica dei dazi per le aziende americane, specie per i colossi dell'high tech....