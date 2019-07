CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non c'è dubbio che gli adulti si preoccupano sempre meno dei giovani. Intendiamoci bene, parliamo degli adulti al plurale, cioè nel loro complesso. La decadenza della scuola e dell'educazione, degli strumenti cioè con cui i giovani vanno poi per il mondo, è l'esempio più evidente. E non ci si preoccupa neppure del fatto che i migliori tra i giovani se ne siano già andati via, lontano, in cerca di migliori opportunità. L'Italia è come un sistema produttivo che regala tutto ciò che ha di meglio e si tiene ben stretto quello che gli...