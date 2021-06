Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Non appassiona per niente il balletto che, da qualche giorno, Forza Italia e Lega stanno inscenando intorno all'ipotesi di fondersi o federarsi. Ed è giusto così: tutto, infatti, si sta svolgendo senza alcun coinvolgimento di militanti ed elettori, senza alcun vero confronto di idee e programmi, senza alcun dibattito sul futuro dell'Italia e sulle cose da fare.Che il gioco in atto appassioni solo i parlamentari e le nomenklature di partito...