E allora valeva almeno la pena di aspettare l'ultimo giorno della Mostra, per avere un'accoppiata di film che riscaldano l'occhio, la mente e il cuore del cinefilo: si sapeva fin dall'inizio che sarebbero state due opere importanti e infatti lo sono; certo non sospettavamo di soffrire cinematograficamente così a lungo, tra opere buone (poche), discrete (assai), deboli se non debolissime (un numero comunque rimarchevole).

Nomadland di Chloé Zhao è un viaggio solitario di una donna, che dopo il crollo delle attività economiche nel Nevada e rimasta da tempo senza marito, decide di partire col suo furgone, in cerca di un motivo, non solo esistenziale (il lavoro è necessario sempre), per le strade d'America. Zhao, nata cinese e arrivata negli Usa via Inghilterra, ritrova le sue atmosfere preferite, dopo il precedente e affascinante The rider, portando Frances McDormand, alla consueta interpretazione lodevole, a contatto con la vita nomade reale negli incontri che si susseguono nel film, dove appare anche David Strathairn, riflettendo sulle priorità della vita, sul desiderio di sconfinare dai bisogni quotidiani, di affrontare le difficoltà senza troppi aiuti, rinunciando a tutti quegli aspetti protettivi, consolatori, anche all'interno della propria famiglia.

Certo il paesaggio aiuta a trovare quel mood struggente, anche se non si può dire altrettanto delle prevedibili note malinconiche di Ludovico Einaudi, ma il film lascia una sensazione di essere soltanto normalmente bello, il che comunque di questi tempi in Concorso al Lido certamente non guasta, tra il pauperismo meticoloso come scelta di vita into the wild, la citazione del più bello forse dei sonetti di Shakespeare, e l'esplorazione dello spazio come entità straziante. La Zhao si conferma regista sensibile, speriamo solo che adesso non si accasi troppo velocemente in quelle atmosfere che l'America sa offrire con generosità, ma che al tempo stesso si rivelano cliché facilmente consumabili, dove rivelarsi continuamente originali non è semplice. Voto: 7.

Fa il botto invece Hilal Baydarov, regista azero totalmente incontrollabile dentro e fuori lo schermo, con il suo In between dying (Tra una morte e l'altra), stupefacente e inafferrabile racconto di Davud, che uscito di casa in malo modo per andare a prendere le medicine per la mamma ammalata, si perde a bordo del suo scooter sulle strade accidentate del Paese, incontrando donne sottomesse, commettendo e assistendo a omicidi, sempre rincorso da tre uomini che lo vogliono consegnare al loro padrino. Sospeso in lunghi piani-sequenza, ricorda il cinema contemplativo di qualche decennio fa, con quei paesaggi nella nebbia, quell'orizzonte spalancato nel nulla, che può rimandare ad Angelopoulos e ai racconti sognanti mediorientali, qui innervato da scelte musicali ossessive, i dialoghi e i pensieri che (non) chiariscono la trama ma insinuano altri paesaggi, altre storie, altri corpi, altri fantasmi. Un film si direbbe ipnotico, dove cercando l'amore si trova più facilmente la morte. Bellissimo. Voto: 8.

