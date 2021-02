LA RINASCITA

La più antica forma di «comunicazione è la narrazione per immagini, che è quanto si realizza con il fumetto, benché sia una forma d'arte tuttora considerata minoritaria» spiega Giulio De Vita fumettista pordenonese, autore di seriali a fumetti ad altissima tiratura in Francia, considerato uno dei disegnatori realistici più apprezzati della sua generazione. Negli ultimi cinque anni De Vita si è dedicato anima, corpo e matita su una nuova opera, la creazione a Pordenone del Paff, Palazzo Arti Fumetto Friuli. Non solo un contenitore di mostre, bensì un polo strutturato sul modello di un'impresa creativa. Modello che ha attirato il supporto del Comune prima e quello ancora più solido da parte della Regione Fvg.

IL PROGETTO

«Organizziamo circa 140 corsi all'anno, mostre temporanee, laboratori, ospitiamo giovani creativi» spiega De Vita che entro la fine del 2021 prevede (Covid permettendo) di raggiungere uno degli obiettivi più ambiziosi, «aprire la collezione permanente, una sorta di Museo del Fumetto, con l'acquisizione di originali. È un lavoro lungo, specialmente di progettazione. Cerchiamo di innovare radicalmente il modo in cui viene raccontato il fumetto» prosegue De Vita. Il fatto che il Paff nasca in Friuli non è casuale, un territorio (specialmente quello pordenonese) piccola patria di tanti disegnatori, da Davide Toffolo a Romeo Toffanetti, dal più giovane Marco Tonus, a uno dei maestri come Emanuele Barison (anche quest'ultimo anima del Paff). Nonché lo stesso De Vita, pordenonese nato nel 1971, con alle spalle una lunga carriera di disegnatore: dal personaggio Peltron (pubblicato sul Gazzettino), alle illustrazioni per il mondo della musica (la copertina dell'iconico disco degli 883, gli storyboard di video per Vasco Rossi, Zucchero, Sting), fino agli albi pubblicati per lo più in Francia con le serie di Wisher e di Kriss de Valnor.

LA SFIDA DI TEX

Nel 2016 è uscito il suo Tex Sfida nel Montana numero con cui il celebre fumetto si è fatto largo oltralpe. Sospesa l'attività di disegnatore, De Vita si è concentrato sul Paff «per me rappresenta un'idea e una visione anche creativa, radicale. Ho sfruttato i contatti e le relazioni internazionali per creare questo Centro, unico nel panorama internazionale. È un progetto innovativo e coraggioso. Così come l'aver deciso di aprire due mostre ora nonostante la chiusura dei musei. Entrambe le esposizioni sono aperte al pubblico (dal lunedì al venerdì, 9-13; 15-19 fino al 14 marzo). Stiamo sperimentando multimedialità, realtà virtuale, aspetti che rimarranno anche dopo la pandemia» spiega il fumettista. Si tratta della retrospettiva dedicata a Milton Caniff, il Rembrandt del fumetto che dagli anni Trenta in poi ha rivoluzionato l'arte del disegno, creando personaggi iconici nella società americana specialmente nei Dopoguerra. «Ciò che nel cinema fecero Welles e Hitchcock, nel fumetto lo fece Caniff, innovando l'idea di luce e inquadratura» spiega De Vita. Proroga anche per Masters of Marvel & Dc, 111 tavole con alcuni dei più famosi supereroi dei due mondi (Marvel e appunto Dc), dagli anni Trenta a oggi, attraverso la Golden e la Silver Age del fumetto, con alcune strisce celebri, come il Batman cavaliere bianco Batman di Sean Gordon Murphy.

Valentina Silvestrini

