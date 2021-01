LA RADIO

Si usciva di casa di sera con i dischi sottobraccio e la scaletta scritta su un foglio. Di quel popolo dell'etere alla costante ricerca di suoni e nuovi gruppi di spessore, Raistereonotte è stata la trasmissione di riferimento che ha illuminato una generazione di appassionati e giovani critici musicali. Ora questa straordinaria esperienza è diventata un libro Raistereonotte (Iacobelli Editore) che Giampiero Vigorito, che oltre ad essere stato uno dei conduttori di riferimento ha ricoperto anche il ruolo di direttore della rivista Rockstar, ha curato focalizzando l'attenzione su un significativo lasso di tempo che va dal 1982 al 1995. All'inizio il creatore del progetto, Pierluigi Tabasso, era stato quasi deriso per aver fatto nascere uno spazio musicale che dalla mezzanotte proseguiva fino alle 5.45 del mattino. Un orario, ipotizzavano i detrattori, che avrebbe interessato prevalentemente fornai, guardie e camionisti. In realtà la scelta della Rai di privilegiare una programmazione tra rock, jazz, blues, pop, new wave, italiana e world suscitò l'immediato entusiasmo di una platea sterminata, spesso lontana dalle grandi città, composta non solo da addetti ai lavori, ma anche da studenti e semplici curiosi. La stessa copertina del libro, con Donald Fagen davanti ad un piatto che trasmette alle 4.10 di mattina come nel celebre disco The Nightfly, trae proprio spunto da un artista nato lontano dai grandi centri metropolitani e cresciuto attraverso gli eroi della radiofonia statunitense della fine degli anni Cinquanta.

IL SUCCESSO

Ben presto gli artefici di quell'originale percorso come Vigorito, De Pascale, Sisti, Castelli, Susanna, De Santis e gli altri si resero conto che l'attenzione del pubblico era davvero forte e trasversale. «A quel tempo non c'erano fax, mail o numeri verdi - spiega l'autore - e l'unico contatto con il pubblico erano le tantissime lettere che arrivavano in redazione dagli ascoltatori. Il nostro era un approccio pionieristico». Questo legame si rafforzava di stagione in stagione soprattutto perchè, come spiegano i protagonisti nel libro, la programmazione era riuscita a proporre artisti del calibro di Brian Eno e Fela Kuti, ai più sconosciuti, che a fatica avrebbero trovato spazio in altre radio. Significativo, a tal proposito il ricordo di Eugenio Finardi chiamato, come tanti altri musicisti, a ripercorrere quella stagione. «Stereonotte ci guidava dentro la conoscenza dei generi - scrive il cantautore - dentro alle cose della musica difficile, ci faceva scoprire cose nuove o cambiare idea su un'artista come accadde a me con Tom Waits, che dapprima non mi piaceva e che ho imparato ad apprezzare proprio grazie a loro». Ricordi profondi di un arcipelago notturno completato da musicisti, attori, Dj e scrittori che al termine di una serata salivano in macchina e trovavano sempre qualcuno in grado di accompagnarli nei lunghi viaggi verso casa.

Gianpaolo Bonzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA