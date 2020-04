L'ANNIVERSARIO

La censura sosteneva che quel libro pieno di dialoghi dove si usava il lei non poteva essere stampato. Così Arturo Brambilla, amico di Dino Buzzati si buttò sulle bozze trasformando i lei del libro già pronto in voi. L'autore, 34 anni al tempo, non poteva intervenire: si trovava ad Addis Abeba, Etiopia da dove raccontava come inviato del Corriere della Sera l'occupazione della capitale africana. E il 25 aprile 1940 - giusto ottant'anni fa - uscì per Rizzoli la prima edizione de Il deserto dei Tartari, brossura con sovra coperta in tela. Due mesi dopo l'Italia entrava in guerra.

Lo scrittore bellunese, morto nel 1972, in un'intervista racconterà che quel capolavoro era nato dalla monotona routine redazionale notturna che facevo a quei tempi. Molto spesso avevo l'impressione che quel tran-tran dovesse andare avanti senza termine e che mi avrebbe consumato così inutilmente la vita. È un sentimento comune, io penso, alla maggioranza degli uomini, soprattutto se incasellati nella esistenza ad orario nelle città. La trasposizione di questa idea in un mondo militare fantastico è stata per me quasi istintiva. Abbiamo sentito scrittori, autori, imprenditori e persone di cultura. Un viaggio nel tempo e nelle emozioni.



EMILIO ISGRO' (artista) - «Letto a vent'anni, bellissimo. Ho conosciuto Buzzati, mi mandò il suo Poema a fumetti con una dedica: A Emilio Isgrò affinché mi cancelli. Credo che la figura di Buzzati non sia adeguata alla letteratura italiana: in altri paesi essere giornalista giovava alla carriera di grande scrittore; da noi è uno stato di minorità, viene visto male. Buzzati ha anche più peso di quello che in genere gli viene dato; e in quegli anni faceva il giornalista da non allineato. Aveva un'aria di conservatore e una certa aristocrazia non di maniera; questo gli nuoceva, ma restava uomo libero e realmente curioso.



ANDREA MOLESINI (scrittore) - «Mi piacque per il tema dell'attesa, l'essere messi alla prova; e per l' impossibilità di essere eroi. Il Deserto è la negazione del sogno dei ragazzi: é la vita che ti frena e ti rende qualsiasi; perfino libro terribile. Nella nostra epoca, incapace di concepire la guerra, ha effetto, ancora maggiore. Perché c'è anche un nemico invisibile mentre viviamo in un tempo che ha abolito l'invisibile; in un'epoca maledetta, perché anche molto miope; e noi continuiamo sempre nell'attesa di qualcosa che dovrà essere vissuta. Buzzati scrive del tenente Drogo nelle ultime pagine del libro. Benché fosse solo nel buio, sorrise. Vuol dire che è dentro di noi che arriva l'occasione dell'eroismo. Avendo negato l'interiorità occorre usare l'immaginazione per guardare in noi, scoprire e accettare quello che c'è. Dentro abbiamo tutto.

(Giuliana Musso, attrice e autrice) L'ho letto da ragazza e ancora oggi penso alla suggestione del Deserto, meravigliosa metafora letteraria che ci è caduta dentro in noi. Provo questa sensazione perché la storia umana è la storia di un sistema di sistemi sociali dove l'istituzione mette l'individuo in una condizione di impotenza. E più che solitudine per Buzzati userei la parola silenzio. Il libro ci fa scoprire che i tempi primari degli individui sono quelli affettivi e di relazione, anche se in primo piano appare la storia di un uomo in un sistema militare; e quel sistema non è normalità».



PINO ROVEREDO (scrittore, operatore sociale) «Lo lessi in carcere: c'è tanto tempo, leggi piano; lì ho scoperto la bellezza di quella scrittura, una delle più moderne. La fortezza Bastiani è un carcere di massima sicurezza, non una casa circondariale; e il tenente Drogo privato della libertà, sopportava ordini e regole. E da quelle condizioni che appare davvero l'umanità, siamo cioè buoni, cattivi, cerchiamo la gloria, anche capaci di emozionarci per un posto orrendo e abituarcisi in modo tale da non volercene andare. Quanta poesia nasce in quei posti dove vedi le cose senza fretta: questo libro è eterno e, come Buzzati, non finirà mai».



LUCA CAMPIGOTTO (fotografo) - «La prima volta al liceo, e riletto per la tesi sui libri di viaggio dei veneziani in Oriente. Anni fa andavo a fotografare il Tagliamento a nord di San Vito fino a Trasaghis e quel greto, dove non si vedeva niente oltre la linea di confine, ogni volta mi faceva apparire Il Deserto. Non succedeva niente lì tra sterpaglia, ciottoli e acqua e quelle emozioni mi tornavano spesso. Come il ricordo lancinante di anni fa in Iran: volli vedere Bam, la fortezza dove Valerio Zurlini nel 1976 aveva girato il bellissimo film tratto dal libro. Non c'è più niente, distrutto dal terremoto diceva Rezah, il mio autista. Insistetti: ore di auto per vedere un cumulo di sabbia e sassi. Ho scritto nel mio Disoriente: Davanti ad una montagnetta di fango provo una rabbia feroce, quasi un dolore fisico; la cittadella non esiste più. Feci solo qualche scatto prima del buio».



MICHELA CESCON (attrice, regista) «Avevo 21 o 22 anni e trovai il libro di mia madre: copertina bianca, castello scuro, Drogo in divisa militare che sembrava un abito da sera; scritte in rosso. È diventato un libro materico, come i ricordi che genera: quelli sull'attesa. Anche noi in casa attendiamo, come in una specie di guerra, e non comprendiamo cosa sia accaduto. Un libro di emozioni, come me ne ha dato il film di Zurlini; grande regista di un film potente che mi ha portato fuori tempo, in una dimensione irreale. Lo rileggerò».



ANTONELLA NONINO (imprenditrice) «Mi è rimasto nel cuore. Mi era accaduto qualche volta - incontrando Giulio Nascimbeni, giornalista del Corriere della Sera - di parlare di Buzzati, lui lo conosceva bene. Collego le sensazioni di quel testo alla vita di ciascuno di noi. In questo periodo queste atmosfere sospese sono raddolcite dai grandi esempi di solidarietà e fratellanza che ci rendono più vivi. Rileggerò Il Deserto ha creato atmosfere presenti anche nel nostro linguaggio quotidiano».



MIRKO ARTUSO (attore, autore teatrale) «Alto là chi va là, fermo o sparo! L'essere rinchiusi in una fortezza può avere un fascino irresistibile. Come in questi giorni di quarantena fuori c'è il deserto e dentro alla fortezza questa volta ci siamo noi. Prima di leggere Il deserto dei Tartari per la prima volta pensavo che la vita potesse essere diversa, poi una volta letto ho cambiato idea. C'è la vita di tutti noi in quel romanzo. C'è l'idea che nessuno uscirà facilmente dalla vita che si è costruito, una fortezza appunto. Sta a ognuno di noi decidere: rimanere chiusi nella fortezza e goderci questo silenzio o uscire e ritornare alla normalità come se nulla fosse accaduto?»

Adriano Favaro

