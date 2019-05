«Noi, bloccati in casa da una installazione artistica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ARTE DELLA DISCORDIAVENEZIA A volte per le famiglie veneziane è difficile convivere con la miriade di manifestazioni collaterali della Biennale. Che siano ufficiali oppure siano iniziative indipendenti che in comune con la Biennale hanno solo il periodo di esposizione, poco importa. A Venezia anche i (pochi) giardini privati sono diventati spazi da utilizzare per le installazioni artistiche. Una di queste ha invaso la sfera privata di una famiglia che vive a Cannaregio, su una casa che si affaccia sul rio di Noale, di fronte alla Scuola...