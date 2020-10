LE SCOPERTE

Il premio Nobel per la Medicina 2020, il primo celebrato virtualmente a causa della pandemia, è stato assegnato agli scienziati che hanno individuato il virus responsabile dell'epatite C, l'HCV. Entrano quindi nell'Olimpo della scienza il britannico Harvey J. Alter e i due americani Michael Houghton e Charles M. Rice, il cui lavoro «ha rivelato la causa di molti casi di epatite la cui origine non era ancora stata scoperta, aprendo la via alla possibilità di fare diagnosi attraverso l'analisi del sangue e mettere a punto farmaci che hanno salvato milioni di vite», spiega nelle motivazioni il Comitato dei Nobel.

IL MISTERO

«Grazie ai tre scienziati oggi abbiamo terapie risolutive e la speranza di poter eradicare la malattia», sottolinea Massimo Galli, past president della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e direttore della Divisione Clinicizzata Malattie Infettive AO, Polo Universitario Luigi Sacco di Milano. Prima dei tre scienziati, infatti, era in corso una pandemia di origini sconosciute: molti i casi di cirrosi epatica e di tumore del fegato apparentemente inspiegabili. Si conoscevano le cause dell'epatite A, legate soprattutto all'ingestione di acqua o cibi contaminati. E si conoscevano le cause e dell'epatite B, che si trasmette attraverso il sangue e il cui virus era stato scoperto negli anni '60 da Baruch Blumberg, premiato poi con il Nobel per la Medicina nel 1976. Ne mancava un altro all'appello, legato a trasfusioni di sangue, all'utilizzo di prodotti emoderivati e all'utilizzo di siringhe infette.

GLI SCIMPANZÉ

Così negli anni 60 Alter, oggi 85 anni, ha iniziato a studiare queste forme misteriose di epatite e, mentre lavorava presso i National Institutes of Health (Nih) americani si accorse che il sangue dei pazienti colpiti dalla strana malattia era contagioso per gli scimpanzé e, approfondendo le ricerche è emerso che l'agente infettivo aveva le caratteristiche di un virus. Così è diventato chiaro che ci si trovava di fronte a una nuova forma di epatite e a sottolineare la sua natura ancora poco chiara si decise di chiamarla non A-non B. Solo dopo decenni finalmente divenne chiaro di che virus si trattasse. Le analisi genetiche condotte da Houghton, oggi 71 anni, nei laboratori dell'azienda farmaceutica Chiron hanno fornito il primo identikit genetico del virus, dimostrandone l'appartenenza alla famiglia dei Falvivirus.

A quel punto restava da capire se quel virus C scatenasse l'epatite da solo e le tecniche di ingegneria genetica utilizzate da Rice, 65 anni, presso la Washington University a St. Louis dimostrarono che bastava iniettare negli animali il materiale genetico del virus, ossia il suo Rna, per causare la malattia. A quel punto tutti i tasselli del puzzle erano a posto e la scoperta aprì la strada alla diagnosi della malattia, per mezzo dell'analisi del sangue, e alla possibilità di mettere a punto delle cure, salvando milioni di vite. In fondo è questo per i tre scienziati il vero premio. «Veder guarire così tante persone è emozionante», è stato il commento di Alter dopo l'annuncio del Comitato dei Nobel.

«Il lavoro dei tre nuovi Nobel ci ha permesso di costruire delle armi dirette contro il virus dell'epatite C», commenta Antonio Moschetta, medico e ricercatore della Fondazione AIRC presso l'Università di Bari, che all'epatite C ha dedicato parte del suo nuovo libro Ci vuole fegato (edito da Mondadori). «Oltre 70 milioni di persone nel mondo hanno avuto la possibilità di curarsi sconfiggendo direttamente il virus e questa cura ha ridotto la possibilità di far evolvere la malattia del fegato verso la cirrosi e verso il tumore del fegato», aggiunge. In effetti poco più di 30 anni dopo la scoperta del virus sono stati sviluppati dei superfarmaci in grado di sconfiggerlo definitivamente. Si tratta dei cosiddetti DAAs, che in poche settimane eliminano il virus nella quasi totalità dei casi. Fino al 21 settembre in Italia hanno ricevuto i nuovi farmaci 213.052 pazienti», riferisce Galli. «Ma c'è stata una netta decrescita dell'accesso alla terapia: al 7 ottobre del 2019 solo 193.815 trattamenti avviati. Un calo, questo, determinato in parte dalla pandemia ma anche dalla minore attenzione verso l'epatite C».

GLI OSTACOLI

Questo rischia di mettere in discussione l'obiettivo di eliminazione della malattia entro il 2030 fissato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). «L'ostacolo più grande continua a essere il sommerso, coloro che non sanno di aver contratto il virus o che lo sanno ma non fanno nulla», sottolinea Galli. Si stima che in Italia siano più di 300 mila le persone che non sanno di avere l'infezione. Per questo ora sono due gli obiettivi principali per arrivare al traguardo di eradicazione dell'epatite C: garantire a tutti i malati l'accesso ai superfarmaci e individuare il sommerso.

Su quest'ultimo obiettivo la pandemia può rappresentare un'importante opportunità. Se l'emergenza Covid-19 ha portato a una riduzione del 90% dei trattamenti, si è aperta però la possibilità di realizzare un test congiunto per analizzare la presenza sia di anticorpi diretti contro la Covid-19 che quelli diretti contro il virus dell'Epatite C. «Ci sono state numerose iniziative di questo tipo a livello locale», riferisce Galli. «Questa può essere l'occasione - prosegue - per attuare quanto previsto dal Decreto Milleproroghe, che ha stanziato un finanziamento di 71,5 milioni per l'emersione del sommerso del virus dell'epatite C, per permettere alle persone affette da questo virus che non sanno di esserlo di poter accedere ai trattamenti».

Valentina Arcovio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

