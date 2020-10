IL RICONOSCIMENTO

Per decenni i buchi neri sono stati considerati con sospetto, come l'ipotesi di pochi virtuosi della matematica o come oggetti affascinanti appannaggio della fantascienza, ma ora le cose sono cambiate: il Nobel per la Fisica è un riconoscimento senza precedenti alla scoperta di questi mostri cosmici che occupano lo spazio-tempo, catturando qualsiasi cosa abbiano nelle vicinanze. Il britannico Roger Penrose, il tedesco Reinhard Genzel e l'americana Andrea Ghez, quarta donna a ricevere il Nobel per la Fisica dal 1903, hanno aperto una nuova pagina nello studio dei buchi neri e il riconoscimento arriva nell'anno successivo alla foto del secolo: la prima di un buco nero, scattata grazie alla collaborazione europea Event Horizon Telescope (Eht).

«Per decenni il mondo scientifico aveva messo in dubbio l'esistenza dei buchi neri» e gli stessi fisici che si occupavano di queste ricerche erano considerati soprattutto dei matematici, ha osservato il fisico Salvatore Capozziello, dell'università Federico II di Napoli, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e vicepresidente delle Società Italiana di Relatività Generale e Fisica della Gravitazione (Sigrav).

A Penrose, 89 anni, la Fondazione Nobel ha assegnato metà del premio di avere messo a punto il metodo matematico per dimostrare la teoria della relatività generale di Einstein e di essere arrivato, per questa strada, a dimostrare che la teoria prevede la formazione dei buchi neri. Un risultato ottenuto nel 1965, a dieci anni dalla morte di Einstein, e che secondo l'astronomo Gabriele Ghisellini, dell'Osservatorio di Brera dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), Penrose ha ottenuto anche grazie alla condivisione di queste ricerche con Stephen Hawking. Se quest'ultimo fosse stato ancora in vita, sicuramente avrebbe diviso il Nobel per la Fisica 2020 con il suo insegnante e amico Penrose.

STELLE E SISTEMI

In seguito, inseguendo pazientemente il movimento di una particolare famiglia di stelle gli altri due premiati, ai quali spetta la seconda metà del premio, hanno dimostrato che il centro della nostra galassia, la Via Lattea, è occupato da un oggetto invisibile e massiccio. Reinhard Genzel, che oggi ha 68 anni e insegna nell'Università della California a Berkeley, e la più giovane dei tre premiati, Andrea Ghez (55 anni) che insegna nell'Università della California a Los Angeles, hanno gettato le basi che oggi portano astronomi e astrofisici a dire che, alla luce delle conoscenze attuali, l'unica spiegazione possibile è l'esistenza di un buco nero. Un oggetto chiamato Sagittarius A*, con una massa quattro milioni di volte quella del nostro Sole impacchettata in uno spazio delle dimensioni del nostro Sistema Solare. È stata una scoperta epocale, avvenuta utilizzando i telescopi più grandi del mondo, come quelli dell'Osservatorio Europeo Meridionale (Eso) che si trovano sulle Ande Cilene, eche contribuisce a indirizzare le osservazioni dei telescopio spaziali, come quelle di Integral e Athena, entrambi dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA