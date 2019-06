CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NOALETre donne e tre uomini, tutti con un mandato alle spalle e tutti con promozione sul campo dopo il buon risultato elettorale. Patrizia Andreotti svela i volti che comporranno la sua squadra di giunta e lo fa pubblicamente nel corso della festa con cui venerdì sera in piazza ha ringraziato gli elettori per la riconferma. Super-deleghe per lo stesso sindaco, che tiene per sé e dunque seguirà in prima persona i Lavori pubblici, le questioni del Personale, la Sanità, i Rapporti con gli enti sovracomunali e l'Istruzione. Promossa...