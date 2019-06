CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Noa Pothoven, una ragazza olandese di 17 anni, si è lasciata morire di fame e di sete, a casa, assistita dai familiari. Non riuscendo più a motivarla a vivere, i suoi l'hanno accompagnata con rispetto e affetto nell'ultima decisione. La richiesta di eutanasia pare fosse stata rifiutata dalle autorità olandesi, data la minore età. E dato che un dolore psichico non è così irrimediabile come un dolore organico, o incurabile come una malattia fatale.Noa aveva subito tre stupri: a 11 anni, in due diverse occasioni, e poi a 14 anni, violentata...