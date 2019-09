No navi, il coro dei veneziani all'Antica Scuola dei Laneri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOVENEZIA Se Venexia no ve vol, no se pol! È cantando la canzone E navi no della band Ground Zero che quasi un centinaio di cittadini si sono riuniti, nel pomeriggio di mercoledì 4 nell'Antica Scuola dei Laneri, per ribadire ancora una volta il loro no alle grandi navi. L'occasione è la registrazione del coro popolare, cuore della canzone scritta dal chitarrista Andrea Vio come espressione autentica della volontà dei cittadini che, oltre a prestare la voce, saranno anche protagonisti del videoclip del brano realizzato da Iris Film...