No grandi navi, a fine marzo una grande mobilitazione

IL MOVIMENTO

VENEZIA Un incontro per festeggiare gli otto anni di vita ed occasione per tirare le fila dell'anno trascorso, ponendo le basi per l'attività futura. Ieri pomeriggio il comitato No grandi navi si è riunito nel laboratorio occupato Morion, invitando alla tavola rotonda le associazioni del territorio. Ed è proprio questa la novità perché gruppi come Friday for future, Eddyburg, Quartiere in movimento e comitato Ex Umberto Primo hanno promesso la loro adesione ai No Navi, nell'intenzione di lavorare congiuntamente. Il tema principale è stata l'unione ideale e pragmatica fra il tema del passaggio delle grandi navi nella laguna, le grandi opere e la crisi climatica, problemi da trattare come uno solo perché «Le scelte in laguna investono e sono simbolo delle problematiche mondiali». Stefano Michieletti ha ripercorso le maggiori tappe del 2019, con l'acqua granda di novembre, la manifestazione dell'8 giugno capace di richiamare in corteo 8mila partecipanti, l'intervento al red carpet della Mostra del Cinema. Michieletti ha esortato il comitato ad attivarsi di più e con maggiore costanza, individuando nel 28 marzo la data più propizia per promuovere un meeting internazionale sui temi ambientali, sul passaggio delle grandi navi in laguna e sul Mose. Il giorno dopo sarebbe idoneo per un grande corteo come mobilitazione cittadina. Fine marzo perché proprio in quei giorni riprenderà l'attività crocieristica. «Venezia si presenta già come sede simbolica dei cambiamenti climatici nell'Occidente ha concluso Michieletti sarebbe opportuno che qui sorgesse un centro studi sull'argomento». Da più parti si è levato anche l'invito affinché il comitato No grandi navi trovi in centro storico una sede propria, centro di un laboratorio continuativo dove far risiedere le idee di protesta e di proposta, ma anche di studio. «Continuiamo a chiedere investimenti e politiche radicali che aiutino l'ambiente ha detto Sofia Demasi, di Friday for Future continueremo questa collaborazione virtuosa ed inedita con il comitato No grandi navi». «Serve un laboratorio permanente dove unire la contestazione allo studio», ha sottolineato Ilaria Bonigurini, di Eddyburg, mentre Michele Valentini, di Quartiere in Movimento, ha invitato all'attenzione globale, fra cui l'ipotesi di una doppia pista all'aeroporto di Tessera, che oltre a disboscare l'area procurerà il raddoppio di turisti pronti ad assaltare Venezia. «Le scelte fatte a Venezia si ripercuotono a livello globale ha concluso Valentini consegneremo al sindaco Brugnaro il premio Occhiali d'oro poiché si è complimentato con Veritas per i risultati dell'opera di stoccaggio e di riciclaggio dei rifiuti».

Tullio Cardona

