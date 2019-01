CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENDENZE«Saran belli gli occhi neri, saran belli gli occhi blu, ma le gambe, ma le gambe... a me piacciono di più!». Le gambe tanto decantate dalla coppia Danzi e Bracchi nel 1939 altro che nude, erano inguainate in calze di seta, «l'abito più sensuale per una donna», come le definì Diana Vreeland. Chissà cosa penserebbe oggi la giornalista americana, tra le più influenti icone della moda di tutti i tempi, al cospetto di signore e signorine che girano imperturbabili, almeno all'apparenza, con gambe nude anche al gelo. Le calze,...