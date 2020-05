L'INIZIATIVA

La Fenice non si ferma. Se gli spettacoli dal vivo restano ancora sospesi con l'auspicio di che si possa tornare ad una qualche normalità in tempi ragionevoli fioriscono e si sviluppano una serie di proposte educative online rivolte soprattutto al pubblico più giovane di tutto il Veneto. Durante la stagione 2019-2020, bruscamente interrotta dall'emergenza pandemica, le iniziative della Fenice Education hanno portato a teatro circa tredicimila tra studenti di ogni ordine e grado insieme ai loro insegnanti. Un successo pari stanno ottenendo i progetti, supportati da video in italiano e in inglese, promossi dalla Fenice, fortemente voluti dal sovrintendente Fortunato Ortombina e realizzati con il sostegno determinante di McArthurGlen Design Outlet di Noventa di Piave. Pensanti per tre fasce di utenza ben delimitate i percorsi didattici si rivolgono agli alunni delle scuole primarie, a quelli delle medie e alle famiglie.

PER I GIOVANISSIMI

Il percorso dedicato ai più piccoli Suoni in gioco è dedicato ai bambini dai tre ai nove anni, chiamati a cimentarsi nella costruzione di strumenti sonori utilizzando esclusivamente oggetti reperibili in casa e seguendo dei tutorial espressamente dedicati e disponibili sul sito della Fenice Education, oltre che sui canali social del teatro. Il filo conduttore si ispira al Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns, ricco di onomatopee musicali; lo scorso 24 aprile ha visto protagonista La gallina musicale mentre il Pesce parlante è stato il mattatore del tutorial dell'8 maggio. Seguirà il Canguro tamburo in programma il 22 maggio.

PER I PIÙ GRANDI

Ai più grandi è dedicato La Fenice ti racconta online, che riprende in forma virtuale gli incontri di presentazione delle opere programmati dal vivo fino allo scorso marzo. Tre opere Il barbiere di Siviglia, L'elisir d'amore e La Cenerentola, in programma rispettivamente nell'arco di maggio - cui racconto attraverso video animati è volto a stimolare la creatività dei giovani utenti, che nell'attesa di poter tornare a vivere l'opera nei suoi luoghi deputati possono comunque beneficiare di supporti che mantengano viva la loro attenzione. Assai interessante il terzo progetto Musica a casa dove i ragazzi dai dieci ai quattordici anni saranno chiamati, ancora una volta con l'aiuto di tutorial, ad esplorare le radici della musica cimentandosi, giocando, con la composizione seguendo due distinti percorsi: il 5 giugno Comporre la casa e il 12 giugno Ascoltare il paesaggio. Qui il telefonino diventa strumento attivo nell'esplorazione dei suoni e della loro produzione. La risposta è stata da subito positiva, testimoniata dal corposo invio di foto e disegni da parte dei giovani melomani al sito del teatro. Molto soddisfatti anche gli insegnanti, che si sono sentiti coadiuvati da questa integrazione multimediale perfettamente attinente ai percorsi didattici canonici

Alessandro Cammarano

