Niente musica per la stagione del Teatro Olimpico di Vicenza. Il Consiglio di presidenza del Festival Settimane Musicali in seguito all'emergenza Covid-19, ha annunciato la sospensione della XXIX edizione prevista dal 17 maggio al 7 giugno, nella speranza di organizzare un Mini Festival Beethoveniano nel periodo 13/18 ottobre 2020 al Teatro Olimpico e al Tempio di Santa Corona.

Il programma sarà incentrato sulla ricorrenza del 250° anniversario della nascita del compositore. Un mini Festival dedicato al genio di Bonn, con momenti di brillante coinvolgimento e pagine di grande fascino sul leggio. In concerto alcuni tra i musicisti che avevano confermato la disponibilità per il mese di maggio.

«Cari amici e appassionati, non vogliamo perdere fiducia ed entusiasmo - dichiara Sonig Tchakerian (nella foto) direttore artistico di Smto - e per questa ragione stiamo lavorando per ottobre. Due/tre serate di grande repertorio con artisti straordinari. Come sempre ci racconteremo tra musica e divulgazione nella tradizionale formula che da anni ci lega al nostro amatissimo pubblico. Vi aspettiamo, sarà una grande commozione ritrovarsi dal vivo di nuovo insieme».

Come di tradizione molte le iniziative importanti che ne hanno arricchito nel tempo la programmazione, spesso rivolte ai giovani talenti: il Premio Brunelli, Concorso Pianistico Nazionale istituito nel 2011, il Progetto Giovani con tre appuntamenti con i vincitori del Premio Venezia, del Premio Brunelli e della borsa di studio ai corsi di Alto Perfezionamento all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Dalla stagione 2019 la direzione artistica delle Settimane Musicali è stata affidata a Sonig Tchakerian, violinista italiana di origine armena, è vincitrice di premi internazionali al Paganini di Genova, all'ARD di Monaco di Baviera e al Gui di Firenze, ed è docente di violino ai Corsi di Alto Perfezionamento dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Già dal 2013 Tchakerian , in qualità di responsabile artistico del progetto della musica da camera, crea esperienze intense e coraggiose con musica classica, danza, elettronica, jazz, poesia, prosa, testi sacri e prime esecuzioni.

