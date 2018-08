Niente rampe, la struttura resterà inaccessibile ai disabili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OCCASIONE MANCATAVENEZIA Era stata inserita tra le possibili migliorie del ponte dopo il restauro. Quel «miglioramento dell'accessibilità» citato anche nel bando del Comune e che le ditte avrebbero dovuto sviluppare nel corso dei lavori. In realtà le varie soluzioni ipotizzate sono venute a cadere con il procedere del cantiere, e il nuovo ponte dell'Accademia sarà inaccessibile per una persona in carrozzina esattamente come lo era il vecchio ponte. Una brutta notizia per le tante persone con problemi di deambulazione. Un'altra occasione...