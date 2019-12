Niente corsa all'Oscar Il traditore fuori gara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CINEMAÈ finita la corsa italiana per il Best international feature film, nuova definizione dell'Oscar per il miglior film straniero. Il traditore di Marco Bellocchio, che narra le vicende del pentito di mafia Tommaso Buscetta e della sua collaborazione con il giudice Giovanni Falcone, è fuori dalla shortlist diffusa dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Una vera delusione per una pellicola che, dopo l'anteprima a Cannes, aveva suscitato molto interesse all'estero, riscuotendo gli applausi del pubblico e di gran parte della...