VENEZIA La tragedia delle foibe e lo studio delle vicende legate alla fine della guerra e alla spartizione dei territorio di Istria e Dalmazia continua a dividere storici e politici. Martedì scorso il Consiglio regionale ha approvato una mozione presentata dal capogruppo di Fdi Raffaele Speranzon, ma firmata anche dal capogruppo della lista Zaia Alberto Villanova, che prevede di sospendere ogni tipo di contributo a favore di tutte quelle associazioni che si macchiano di riduzionismo e/o di negazionismo nei confronti delle foibe. «Una mozione provocatoria e irricevibile - aveva spiegato in una nota il Pd, che pure non era intervenuto in aula - Qui si tratta di tagliare i fondi alla ricerca storica qualora non sia gradita». Tesi sostenuta da 28 docenti delle Università di Padova e Venezia e dagli istituti storici delle Resistenza di Venezia, Padova, Vicenza, Verona e Belluno che avevano chiesto di non votare la mozione. Ora si mobilita le sezioni Anpi di Venezia e Mestre che domani, lunedì, dalle 17 alle 19 terranno un presidio di protesta sul Ponte della Costituzione (o di Calatrava). «Una decisione - spiegano i presidenti delle sezioni Anpi Maria Cristina Paoletti e Gianluigi Placella - che di fatto è un attacco portato alle attività dell'Anpi, pienamente legittimate dal Protocollo d'intesa Anpi- Miur e alla libertà della ricerca storica. Una presa di posizione con cui la politica si arroga il diritto di stabilire i limiti della ricerca storica e della diffusione dei suoi risultati». Sulla vicenda interviene anche la lista Venezia verde e progressista: «Studiare quanto è accaduto al confine orientale, prima, durante e dopo il secondo conflitto mondiale, è giusto e necessario, con la massima libertà dello studio e della ricerca».

