Niente condanna per il carpentiere imputato per essersi tenuto i soldi del pope

IL CASO VENEZIA È passato troppo tempo perché il reato di appropriazione indebita possa ancora essere perseguito. Il giudice Chiara Valentini ha dichiarato ieri pomeriggio il non doversi procedere per intervenuta prescrizione a carico di Cristian Dordit, 37 anni, finito sotto processo con l'accusa di non aver restituito al gondoliere Radames Vianello l'importo di circa 7mila euro, da lui anticipati per completare la realizzazione della sua gondola in attesa del contributo erogato dalla Regione Veneto eroga a favore degli artigiani che...