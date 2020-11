Nicola Piovani

Gigi Proietti avrebbe compiuto ieri ottant'anni. Saranno in tanti quelli che, nel commemorarlo, in modi diversi ricorderanno le infinite, brillanti sfaccettature della sua arte. Io voglio qui limitarmi a ricordare il Proietti musicista.

E non mi riferisco solo all'autore di alcune divertenti canzoni, ma anche e soprattutto all'attore e alla musica nascosta nella sua recitazione. Con la creatività sconfinata della sua multicromatica voce, Proietti era in grado di restituirci sonorità, modulazioni, ricchezze ritmiche di una lingua, o meglio di una parlata. In alcuni suoi decennali numeri comici (un esempio per tutti, il celebre Toto della saùna), il testo scritto originale tendeva quasi a farsi da parte, per dare spazio al fraseggio musicale di quella parlata. Che in genere era ovviamente il romanesco, nella sua musicalità popolare - termine di cui andava molto orgoglioso il nostro Luigi, il quale scelse con fierezza il più plebeo nome Gigi (pronuncia Giggi).

Insomma, nelle sue creazioni più riuscite, Proietti metteva spesso in atto quel processo recitativo che tanto caro era a Carmelo Bene: una sorta di cantar recitando di matrice petroliniana, in cui il testo diventa un pretesto, la battuta comica scritta vale come i versi di un libretto, più o meno arguto, su cui modulare un fraseggio che vola più alto del contenuto, dove un legato o uno staccato, una pausa, un rallentato, o un affrettato contano più di qualunque frase comica. Il grande Proietti lo ha dimostrato anche le poche volte - troppo poche - in cui si è cimentato con la recitazione tragica.

Capisce bene ciò che ho provato a dire in questo breve elogio chi ha visto Proietti al centro di un palcoscenico, davanti a una folla, officiare il rito teatrale, quel rito che l'attuale maledetta pestilenza ci sta drammaticamente negando.

Addio caro Gigi.

