Nicola Grassi, pittore ritrovato Un nuovo viaggio nel Settecento

LA RISCOPERTANicola Grassi, scusate il ritardo. Ci sono voluti trecento anni per riscoprire questo pittore carnico che è stato attivo protagonista del Settecento veneziano accanto a Giambattista Piazzetta, a Federico Bencovich e al giovane Tiepolo. Nel 1961 la prima mostra monografica, nel 1982 la seconda. E ora il primo catalogo completo delle opere, accompagnato da una ricostruzione avvincente della sua vita che si legge come un romanzo. Con tanto di giallo, quando il volume firmato dal triestino Enrico Lucchese per la Zel edizioni di...