Neve a Mestre, stavolta la viabilità va in crisi

TANTI DISAGIMESTRE Per la seconda volta in neanche tre settimane, ieri la neve è tornata ad imbiancare la città. Stavolta, però, non è filato tutto liscio come lo scorso primo marzo quando non c'erano state pesanti ripercussioni sulla viabilità. Infatti, mentre i fiocchi già dalla notte cadevano abbondantemente attecchendo sulle strade, code e rallentamenti si sono avuti all'ora di punta e verso le 9 Actv ha comunicato che «causa neve e relative ricadute sul traffico stradale, si registrano ritardi su tutte le linee fino a 60 minuti, in...