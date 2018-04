CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nessuno può dire, allo stato, se il fidanzamento tra Salvini e Di Maio sfocerà in un matrimonio. D'interesse, s'intende. Anche se i due come i promessi sposi delle grandi famiglie rinascimentali cercano visibilmente di far fiorire nel loro cuore qualche bocciolo d'amore che attenui la ruvidezza del contratto proposto dai Cinque Stelle. L'apertura di Di Maio al Pd (rilanciata ieri da Toninelli) è una fiction: il partito di Renzi (in larga parte è ancora suo) non accetterà mai col 18 per cento della più grande sconfitta della sinistra...