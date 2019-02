Nessuno provvede alla sepoltura dell'anziana e il Comune decide di pagare di tasca sua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SPINEAMorta da giorni, nessuno si stava facendo carico della sepoltura. La donna, spinetense, si era spenta all'ospedale di Mirano il 10 gennaio, ma i familiari si sono detti non in grado di garantirle la sepoltura. Dopo le opportune verifiche è quindi intervenuto il Comune di Spinea, che si è fatto carico della spesa del cosiddetto funerale di povertà, per garantire alla defunta un minimo servizio funebre e di essere sepolta nel cimitero comunale. Capita raramente, ma non è la prima volta. E in casi di estrema povertà e solitudine c'è...