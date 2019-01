«Nessuna risposta sul turismo, a luglio la città sarà nel libro nero dell'Unesco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA «A luglio Venezia finirà nel libro nero dell'Unesco. C'è una totale incompatibilità tra le raccomandazioni fatte dalla agenzia per la città e la laguna con le politiche e gli atti messi in campo dal Comune di Venezia e dallo Stato italiano». È questo il grido di allarme lanciato ieri da Giovanni Andrea Martini, presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Gianni Fabbri, Franco Migliorini, Giuseppe Tattara e Filippomaria Pontani, professore di Filologia classica di Ca' Foscari, in una sala San Leonardo...