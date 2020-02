IL CASO

L'anno scorso i film diretti dalle donne hanno sbancato il box office. Registe come Anna Boden (Captain Marvel), Jennifer Lee (Frozen 2), Greta Gerwig (Piccole donne), Lorene Scafaria (Le ragazze di Wall Street) hanno innalzato al 10,6 per cento la presenza femminile nel cinema, fino all'altro ieri ferma a un miserevole 4,5 per cento. In tempi di battaglie contro il gender gap, marce, proclami e mobilitazioni è un grande successo, così l'anno appena iniziato si preannuncia ricco di film femministi e femminili: Charlies Angels (12 marzo) diretto da Elizabeth Bank anche protagonista con Kristen Stewart e Naomi Scott; Mulan, versione live action del cartoon Disney con la regia di Niki Carlo e l'interpretazione della cinese Yifei Liu (26 marzo); gli attesi Black Widow con Scarlett Johannson, Wonder Woman 1984 nuovamente diretto da Patti Jenkins e interpretato da Gal Gadot e via di questo passo. Con la piena approvazione dell'industria felice di aver scoperto, bontà sua, che la maggior parte degli spettatori sono di sesso femminile e il cinema delle donne e per le donne ha il potere di fare tanti soldi.

LA PROTESTA

Eppure di questa piccola grande rivoluzione, all'Oscar 2020 non si è vista traccia. Le candidate, ha fatto sapere l'Academy mentre crescevano le proteste, erano un numero considerevole: 65 su 209. Ma nessuna è arrivata in finale per il premio alla regia (che nei 92 anni degli Academy, va ricordato, è andato soltanto una volta a una signora: Kathryn Bigelow vincitrice nel 2010 per The Hurt Locker) mentre tra i nove film che si sono contesi la statuetta principale, quella del best motion picture of the year, uno solo era diretto da un talento femminile: Piccole donne di Greta Gerwig. Tanto che l'incantevole Natalie Portman ha sentito il dovere di protestare facendosi ricamare sul vestito i nomi delle registe (Gerwig, Lulu Wang, Lorene Scafaria) ignorate dalle nomination. Tuttavia abbondavano le produttrici: in corsa per la statuetta del best picture erano otto su nove da Emnma Tillinger Koskoff che ha firmato sia The Irishman sia Joker, a Pippa Harris (1917), Shannon McIntosh (C'era una vota a...Hollywood), Amy Pascal (Piccole donne). Tra loro spiccava Kwak Sin-ae, la combattiva sudcoreana che ha finanziato Parasite e, una volta sul palco, stringendo la statuetta più importante ha esclamato: «Sono senza parole, non avrei mai immaginato che tutto questo potesse accadere. Sono felice, riconoscente all'Academy e sento che questo è un momento storico opportuno per il cambiamento». Dietro le quinte ha continuato: «È la prima volta che un film coreano arriva in finale all'Oscar e se penso che Parasite è stato votato da tutti i membri dell'Academy, sono certa che il cambiamento riguarderà non soltanto il cinema del mio Paese ma quello del mondo intero». Ex critica cinematografica della prestigiosa rivista Kino, Kwak Sin-ae da 10 anni è alla testa di una società che ha la sede a Seul dove realizza film e videogame. Confessa di aver sempre avuto un debole per il film Pretty Woman: «E per questo mi ridevano dietro». Ma ora, dopo il trionfo di Parasite, tutti l'applaudono. Lady Oscar è diventata una delle personalità più potenti e rispettate del cinema.

