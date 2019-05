CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nessuna coppia, non solo al cinema, è altrettanto famosa. E soprattutto amata. Nessuno ha mai sfidato il tempo delle nuove generazioni senza temere di essere superati, ingabbiati in un ricordo più o meno mesto, mentre le risate di un tempo si spengono: oggi come ieri, come l'altro ieri, e probabilmente anche domani, Stanlio e Ollio sopravvivono con la loro genuinità, con quella comicità sincera e diretta, non meno geniale di altre più intellettuali o più commoventi, da Keaton a Chaplin, e soprattutto capace di arrivare a tutti. Anche...