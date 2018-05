«Nessun inquinamento Lavori e materiali puliti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA REPLICAVENEZIA (d.gh.) «Nessun allarme: il materiale visto galleggiare lunedì nelle acque del Canal Grande vicino all'hotel Ca' Sagredo non era assolutamente inquinante. L'opera Support è stata creata in difesa della natura e di Venezia ed è interamente in materiale biodegradabile». La direttrice dell'hotel Ca' Sagredo, Lorenza Lain, e il direttore tecnico di C and C architettura, Fulvio Caputo smentiscono l'allarme inquinamento lanciato su Facebook dal gruppo dei diportisti veneziani. «Quello che può essere stato visto non erano...