Nello sviluppo socioeconomico del Nord Est, dal dopoguerra in poi, non si può certo dimenticare il ruolo fondamentale svolto dall'imprenditoria. Intere aree percorse dalla povertà e dall'emigrazione, sono letteralmente rifiorite. In certi territori del Veneto e del Friuli la concentrazione di saperi artigiani hanno dato vita ai distretti. Laboriosità, voglia di riscatto, reciproca imitazione sono state alla base di questa evoluzione...