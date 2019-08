CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nelle ultime ventiquattrore il nuovo premier britannico ha dato tre inequivocabili segnali di non aver nessuna preoccupazione a gestire una Brexit senza accordo dal prossimo 1 novembre. Boris Johnson, in attesa di incontrare di persona i suoi omologhi tedesco e francese, ha scritto ai vertici dell'Eu per spiegare che la soluzione concordata con Theresa May sui confini irlandesi è per lui inaccettabile e che la sola intesa possibile sull'uscita britannica dall'Unione sarebbe il passo indietro dell'Ue sul «backstop». La risposta negativa del...