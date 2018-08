«Nelle mie canzoni un'Italia autentica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAPer la rassegna Tra ville e giardini, mercoledì 8 alle 21.30 ad Ariano nel Polesine (San Basilio), il cantautore veronese Massimo Bubola porta in scena le canzoni della Prima Guerra Mondiale con Il Testamento del Capitano. BBubola, lei cantava le canzoni della Grande Guerra da ragazzo, in famiglia. Non ha avuto una sorta di timore reverenziale quando ha deciso di riproporle in pubblico?«La prima canzone che ho appreso a cinque anni è stata Monte Canino e l'ho imparata da mio nonno, che aveva combattuto nella Grande Guerra....