Nella storia di Venezia, fin dai tempi della Repubblica Serenissima, la giustizia, l'osservanza delle regole, la rapidità e l'efficienza delle sentenze erano alla base di un sistema di gestione della Città che le permise, per secoli, di essere luogo di grande libertà ma, al contempo, luogo di rispetto di norme sociali e giuridiche. In tutto questo percorso storico e sociale la mediazione e, più in là con gli anni, l'Arbitrato, hanno sempre rivestito un ruolo fondamentale nel rapporto tra il cittadino e la giustizia. In continuità con la...