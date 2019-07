CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nella lettera di Anna Guarnieri, portavoce della Coalizione Clima Udine, pubblicata su Il Gazzettino nei giorni scorsi trovo triste che i giovani seguaci della piccola Greta, pensino che la difesa del loro futuro passi attraverso gli scioperi del venerdì. Sarebbe meglio che studiassero e che imparassero che i cambiamenti climatici ci sono sempre stati sulla Terra anche quando dell'uomo non vi era alcuna traccia, ma «è fondamentale - come asserisce Nino Scafetta, fisico dell'atmosfera dell'Università di Napoli - per capire ed interpretare...