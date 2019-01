CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nella diaspora dei testimonial stellati, Lino Banfi non si muove. Non dice ciaone al giovane-vecchio Di Maio come va di moda tra i vip del pentimento sinistrese - da Claudio Santamaria a Fiorella Mannoia, da Sabrina Ferilli a Elio Germano, ma resiste Orietta Berti e celentaneggia Celentano - e riceve l'onore della nomina all'Unesco. Come se fosse un pezzo di pietra antica di Matera o un'altra veneranda vestigia del patrimonio nazionale. Ma a suo modo proprio questo è Nonno Libero. Ed è l'icona pop che serve ai 5 stelle. Più giallorosso (Ho...