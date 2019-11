CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nella conferenza stampa alla Camera della fondazione Openpolis sullo stato di attuazione del federalismo fiscale per i Comuni delle Regioni ordinarie, i cui dati e analisi sono stati ripresi dal programma televisivo Report, risultano confermate le critiche che rivolgiamo da tempo all'attuale sistema. Eccole in sintesi: 1) a quasi vent'anni dalla riforma costituzionale del titolo V, lo Stato non ha ancora individuato i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale per ogni funzione...