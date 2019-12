Nell'incubatore arriva un centro di elaborazione

ALLA GIUDECCA

VENEZIA Nuovo inquilino per l'incubatore Ex-Herion della Giudecca. Sarà la ditta Serendpt Srl di Fabio Carrera, direttore del centro di ricerca VeniceProjectCenter e docente associato al Worcester Polytechnic Institute, ad entrare nell'incubatore tecnologico.

E all'interno allo spazio destinato alle start-up probabilmente sarà creato un centro di ricerca basato sull'elaborazione di dati, tema caro al docente.

L'esperto in Smart cities pagherà 13mila euro di canone annuo al Comune in quanto unico proponente al bando. Per il 2018 l'azienda dovrà impegnarsi per 6.500 euro, mentre dal 2019 l'ammontare sarà corrisposto per intero fino al 2027, quando scadrà l'accordo.

ARRIVA CARRERA

La scelta di affidare a Carrera l'incubatore è stata basata su sette parametri: qualità del progetto d'uso e gestionale (10 punti su 15), livello di innovazione e delle soluzioni proposte (8 punti su 10), coerenza e funzionalità rispetto alle strategie europee e locali per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva (10 punti su 10), rilevanza delle attività e iniziative in relazione al pubblico interesse (18 punti su 20), capacità ed esperienza del proponente (10 punti su 10) e l'offerta economica (15 punti su 15). Un solo punto su venti è stato assegnato dalla commissione per la voce ulteriori adempimenti richiesti. L'obiettivo sarà quello di creare una partnership pubblico-privato che crei un centro di ricerca sui dati che possa esser utilizzato anche dal Comune.

Infatti a fine bando si legge: La società Serendpt S.r.l. raggiunge pertanto un punteggio di 72/100 ed essendo l'unica partecipante viene dichiarata aggiudicataria provvisoria dell'avviso pubblico per la realizzazione di un partenariato pubblico privato per la gestione e la valorizzazione, da parte di un unico soggetto, dello spazio dell'ex chiesa dei Santi Cosma e Damiano, facente parte del complesso denominato ex Herion, sito in Giudecca, destinazione produzione di servizi e tecnologie».

STUDIO DEI FLUSSI

Non a caso Carrera è un esperto di questa tipologia di sistemi, dato che con il suo Venice Project Center (http://dashboard.cityknowledge.net/#/venice) da anni monitora e stima gli arrivi di turisti in città, i flussi e il grado di occupazione dei posti letto in tempo reale. All'interno del sito è possibile anche ottenere i dati di quanti veneziani siano residenti e quanti turisti siano presenti in città.

Carrera, insieme a un team di ricercatori provenienti da tutta Italia, aveva anche dato vita all'app DaAaB che permette di consultare i percorsi più rapidi dei trasporti pubblici regionali, potendo anche acquistare il titolo di viaggio integrato.

Tomaso Borzomì

