CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nell'estate delle cubiste e dell'Inno nazionale al Papeete, della crisi aperta via chat e via post da Salvini, delle dirette Facebook che decidono le sorti della legislatura, già la parola «balneare» appare simpaticamente vintage. Eppure, se chat, post e dirette Facebook non mentono, verso questa direzione sembra andare quello che appariva come un governo più originale e di rottura degli ultimi anni, che metteva insieme a sorpresa Movimento 5 Stelle e Salvini. Balneare sarà la campagna elettorale, balneare forse sarà il governo che ci...