Nell'anno che si chiude abbiamo rievocato il centenario della fine della Prima guerra mondiale. In quello che si apre, ricorderemo l'ottantesimo anniversario dell'inizio della Seconda. Un unico dramma diviso in due, che ha sconvolto l'Europa producendo - tra civili e militari - circa cinquanta milioni di morti.La gran parte di queste stragi - dai campi di sterminio ai bombardamenti delle città è stata documentata e vista da tutti, e questo aumenta l'orrore dei numeri. Ma ci fa anche percepire una visione errata della nostra storia, come se...