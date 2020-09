NEL VENETO

A Vodo di Cadore Philippe Daverio veniva d'estate, in una sorta di buen retiro agostano, tra stufa, arredo in legno, cuscini ricamati. «In una casa per me perfetta, luogo appartato in cui scrivere», affermò. Non un caso la scelta del paese: ne è originaria la moglie, Elena Gregori, nipote da parte di mamma di quel Giampietro Talamini (1854-1934) che fondò il Gazzettino. Daverio amava il Cadore e la terra bellunese, annusandone il dramma dello spopolamento (a volte, con tante case vuote, mi sembra il Tibet). Ma ne sentiva la forza, auspicando, peraltro, che qui nessuno segua mai la scia dell'Engadina che pare disegnata da Walt Disney. Dalla montagna bellunese, inoltre, avrebbe voluto che partisse lo snobismo della frugalità. A suo parere in luoghi di tanta bellezza basta l'autenticità: «Qui servono solo un tavolo con tre bottiglie e tanti bicchieri affermò - e si faccia la festa della fontana con tutti che si riempiono i bicchieri mangiando una fetta di salame».

A Cortina, ma in tutta la provincia di Belluno, inaugurò mostre, presentò libri con i suoi panciotti a righe e i papillon rosa. Senza smettere di lanciare proposte. O strali. Come quelli, datati agosto 2018, verso i vigili di Vodo che avevano multato per divieto di sosta la sua Jaguar verde decapottabile posteggiata sotto casa: «Me ne torno a Milano sbottò, nel suo stile fatto di istinto - perchè se uno non è ben voluto deve andarsene». Il critico d'arte, in realtà, ama, riamato, tutta la terra bellunese. Tant'è che nella tornata elettorale del 2017 si rese disponibile a diventare assessore alla cultura del Comune di Belluno (una città che mi è molto cara) con il candidato sindaco di centrodestra.

Daniela De Donà

