Nel suo Dizionario Filosofico Voltaire stimava che, a metà del 700, la durata della vita media fosse di ventidue anni. Non che la costituzione umana fosse in sé fragile e di corta durata: lo stesso filosofo, dimenticandosi di morire, visse fin quasi a novant'anni. La brevità della vita media derivava dall'altissima incidenza di malattie incurabili, soprattutto infantili: a Londra, sei bambini su dieci morivano entro il quinto anno di età: a Parigi andava anche peggio. Non era colpa soltanto della denutrizione, della sporcizia e della...