Nel segno del thriller torna al cinema il nuovo squalo

CINEMAFeroce, immenso, fatale. In una parola: Meg. Il leviatano si è levato dalle profondità dell'oceano e ora la sua fame è insaziabile. Può affrontarlo soltanto colui che già una volta l'ha incontrato negli abissi, perdendo i compagni d'avventura, ma conservando la vita. Il kolossal internazionale dell'estate del cinema è programmato per il 9 agosto. Uscirà in contemporanea in migliaia di sale, annuncia la produzione targata Warner Bros, nel segno del thriller fantascientifico. IL FILMThe Meg (ma in Italia s'intitolerà Shark - Il...